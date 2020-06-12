В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня

Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Московской области. «С 15.06.2020 <...> возобновится предоставление услуг каршеринга, такси без ограничений», — отмечается в Telegram-канале.

Также с 15 июня в Подмосковье заработают социальные карты для поездок на общественном транспорте, откроются фотоателье, автошколы, будут разрешены репетиции театральных и цирковых коллективов и возобновит свою деятельность ряд организаций и ИП, например, в сфере аренды, лизинга, бухгалтерского учета, рекламы.

Также, согласно постановлению губернатора, с 25 июня в Московской области возобновят работу торговые центры. При этом находящиеся там фудкорты и кинотеатры пока останутся закрытыми.