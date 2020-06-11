Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 11 июн, 23:59 Рената Литвинова поддержала Ефремова после смертельного ДТП Общество, 11 июн, 23:56 ВОЗ объяснила заявление о своеобразной статистике по COVID-19 в России Общество, 11 июн, 23:55 Путин уволил заместителей глав СК и Минюста Политика, 11 июн, 23:41 Курс доллара превысил 70 руб. Экономика, 11 июн, 23:33 Индексы США обвалились на фоне прогнозов ФРС и опасений по коронавирусу Экономика, 11 июн, 23:26 В России учредили медаль за помощь в период пандемии коронавируса Общество, 11 июн, 23:12 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 11 июн, 23:11 Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится Общество, 11 июн, 22:52 Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений Общество, 11 июн, 22:39 Оператор открыл продажу билетов на поезда в Крым по новым направлениям Общество, 11 июн, 22:35 Адвоката Скрыпника проверят на причастность к инсценировке похищения сына Общество, 11 июн, 22:18 Бывшая супруга Ефремова усомнилась в роли алкоголя в ДТП Общество, 11 июн, 22:17 Музеи в Подмосковье откроются с 15 июня Общество, 11 июн, 22:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Курс доллара превысил 70 руб.

Курс евро укрепился по отношению к рублю до 79,31 руб. , а доллар подорожал до 70,16 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз курс доллара превышал 70 руб. в конце мая.

Ранее снизилась стоимость нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вечером упала на 7,25%, до $38,22 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 9,6%, до $35,78 за баррель, в последний раз его цена находилась на этом уровне 3 июня, до встречи ОПЕК+.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
Финансы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

6 июня страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля. Таким образом, сохраняется общая квота в 9,7 млн барр. в сутки. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировал, что в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса, курс доллара может вырасти до 90 руб. Во втором полугодии 2020 года рубль может ослабится под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.

Теги: биржевой курс, евро, доллар
Материалы по теме
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
Финансы
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в долларах США
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter