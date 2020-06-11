Курс доллара превысил 70 руб.

Курс евро укрепился по отношению к рублю до 79,31 руб. , а доллар подорожал до 70,16 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз курс доллара превышал 70 руб. в конце мая.

Ранее снизилась стоимость нефти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE вечером упала на 7,25%, до $38,22 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 9,6%, до $35,78 за баррель, в последний раз его цена находилась на этом уровне 3 июня, до встречи ОПЕК+.

6 июня страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти до конца июля. Таким образом, сохраняется общая квота в 9,7 млн барр. в сутки. Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировал, что в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса, курс доллара может вырасти до 90 руб. Во втором полугодии 2020 года рубль может ослабится под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.