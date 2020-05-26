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В Ленинградской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Ленинградской области совершил посадку легкомоторный самолет, сообщили РБК в областном управлении МЧС. Самолет сел в поле на границе с Санкт-Петербургом и Ломоносовским районом области.

Сообщение об инциденте с самолетом поступило в центр управления в кризисных ситуациях областного МЧС в начале первого, однако прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что их помощь не требуется.

«Пострадавших в ходе инцидента нет», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте уточнили, что самолет частный, он вылетел из аэродрома Гостилицы и совершал «прогулочный рейс», когда у него возникли технические проблемы.

«По предварительным данным <...> загорелся двигатель», — говорится в сообщении СК. На борту самолета был пилот и один пассажир, никто из них не пострадал.

СК проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В середине апреля у села Лесное в Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет. Погибли четыре человека. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Теги: самолет, Ленинградская область, вынужденная посадка, новости РБК
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