Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.

«В Волгоградской области максимальная температура днем 30–35 градусов, что на 6–9 градусов выше нормы, 12–13 июня — 35–40 градусов», — говорится в сообщении. По данным Росгидромета, в Астраханской области температура поднимется до 35–42 градусов, что на 7–9 градусов выше нормы.

Кроме того, в отдельные дни до плюс 39 градусов прогреется воздух в Ставропольском крае, а в республиках Северного Кавказа — до 36 градусов.

На территории Центрального федерального округа максимальная температура днем составит от плюс 26 до плюс 31 градусов. На юге округа воздух может прогреться до 35 градусов.