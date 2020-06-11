В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Режим повышенной готовности в Пензенской области, объявленный из-за угрозы коронавируса, продлили до 21 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина, передает ТАСС.

«Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений», — сказала она.

С 1 июня регион перешел к первому этапу снятия ограничений. Власти разрешили возобновить продажу непродовольственных товаров и работу предприятий сферы услуг, если площадь их зала не превышает 400 кв. м, у объекта торговли имеется отдельный вход и на 4 кв. м внутри помещения приходится не более одного человека. Кроме того, смогли открыться дилерские центры.

В области сохраняется масочный режим, по-прежнему закрыты фитнес-центры, бассейны. До 14 июня приостановлена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.