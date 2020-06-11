МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и граде

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице до 22 часов четверга, 11 июня, ожидается гроза, дождь и град с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. Соответствующий прогноз сделали в Росгидрометцентре.



«С 12 до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах очень сильным ливнем, град, местами крупный. При грозе усиление ветра будет достигать 18–23 м/c», — сообщает ведомство.

МЧС рекомендует при возможности не использовать личный транспорт, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики предсказали россиянам «арктическое вторжение» после тропической жары. Похолодание начнется в Москве уже 12 июня, а к выходным температура снизится примерно на 10 градусов, в субботу и в воскресенье будет от плюс 16 градусов до плюс 21 градусов.