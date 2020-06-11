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Попытка американцев подрезать российских военных в Сирии попала на видео

Патруль армии США неудачно попытался заблокировать машину российских военных на севере Сирии. Видеозапись инцидента опубликовали в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также пользователи социальных сетей.

По словам Поддубного, американцы попытались подрезать российский патруль на дороге к востоку от Хасаки недалеко от деревни Абра.

На кадрах видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro армии США сначала пытается объехать российскую машину по обочине. Однако в какой-то момент из-под капота машины начинает идти белый дым, а затем она глохнет.

«Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер», — написал Поддубный.

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В конце мая на автоколонну турецких военных в сирийском Идлибе было совершено нападение. Как заявили в российском Минобороны, боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (организация запрещена в России) взорвали самодельное взрывное устройство под одной из машины. Один из турецких военнослужащих погиб от полученных ранений.

9 июня неизвестные взорвали бомбу под бронеавтомобилем российского патруля в сирийском Курдистане. Тогда никто не пострадал.

Теги: Сирия, патруль, США, Россия
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