Попытка американцев подрезать российских военных в Сирии попала на видео

Патруль армии США неудачно попытался заблокировать машину российских военных на севере Сирии. Видеозапись инцидента опубликовали в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также пользователи социальных сетей.

По словам Поддубного, американцы попытались подрезать российский патруль на дороге к востоку от Хасаки недалеко от деревни Абра.

На кадрах видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro армии США сначала пытается объехать российскую машину по обочине. Однако в какой-то момент из-под капота машины начинает идти белый дым, а затем она глохнет.

«Бронеавтомобиль увяз, сцепление сгорело, двигатель умер», — написал Поддубный.