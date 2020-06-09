В Сирии подорвали бомбу у бронеавтомобиля российских военных

Российская военная полициия в Сирии (Фото: Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС)

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение российского Центра по примирению.

Все произошло утром 9 июня в районе города Кобани в сирийском Курдистане. «При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — сообщили военные.

Никто при взрыве не пострадал. Военные благополучно вернулись на базу.

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