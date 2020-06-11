В работе социальной сети Instagram произошел сбой

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (53%). Еще 40% пользователей пожаловались на проблемы с доступом в свой аккаунт. Остальные 6% пользователей сообщили о невозможности просматривать stories.

Согласно карте сервиса, наибольшее число жалоб о сбое поступило от жителей США, а также, Бразилии, Индии и стран Европы. В России о неполадках сообщают преимущественно жители Москвы.

О сбое в работе соцсети также сообщили и пользователи Instagram.

6 июня сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Подавляющее большинство пользователей (93%) сообщили о невозможности подключения. Остальная часть пожаловалась на невозможность отправлять сообщения.