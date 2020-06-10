Путин во время совещания «придумал» название нового министерства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи. Фрагмент записи приводит кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

«По оценке Минэкономсвязи в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20%», — сказал президент.

Чтобы не допустить сбоев в работе президент заявил о необходимости заместить возможное выпадающее финансирование за счет государственных заказов, либо за счет крупных компаний с государственным участием.

Также президент в ходе совещания потребовал отсекать архаичные препоны в разработке информационных технологиях. Путин призвал не упустить из виду те трудности, с которыми ИT-индустрия и экономика столкнулись из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, президент попросил членов правительства и региональных властей уделять пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских ИT-компаний.