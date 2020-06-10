Общество , 10 июн, 19:45
0
В Новой Москве обвалился автомобильный мост
В деревне Большое Покровское на территории Новой Москвы частично обвалился автомобильный мост через реку Незнайка, сообщается в Twitter столичного УГИБДД
«Никто не пострадал. Движение транспорта на данном участке перекрыто», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, мост обрушился из-за подтопления в результате сильного дождя.
Ранее в ГУ МЧС по Москве предупредили, что в столице местами ожидается гроза, сильный дождь, град, усиление ветра до 12 м/c.