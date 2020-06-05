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В Москве побит 51-летний рекорд по количеству осадков

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве 4 июня был побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, за последние сутки в столице выпало 29 мм осадков. «Для 4 июня рекорд был в 1969 году, и он составил 25 мм осадков», — сказал Синенков.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня из-за сильного ветра и дождя.

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в выходные температура в Москве начнет повышаться. К середине следующей недели столбик термометра будет показывать 28-30 градусов тепла.

При этом синоптики сообщили, что, несмотря на жару, в начале следующей недели в столичном регионе ожидаются местами кратковременные грозы и дожди.

Теги: погода, осадки, Москва, новости РБК
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