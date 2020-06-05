В Москве побит 51-летний рекорд по количеству осадков

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Москве 4 июня был побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, за последние сутки в столице выпало 29 мм осадков. «Для 4 июня рекорд был в 1969 году, и он составил 25 мм осадков», — сказал Синенков.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня из-за сильного ветра и дождя.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в выходные температура в Москве начнет повышаться. К середине следующей недели столбик термометра будет показывать 28-30 градусов тепла.