МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

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В столице до конца среды, 10 июня, сохранится плохая погода, местами возможны гроза с крупным градом, ливень. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.

«До конца суток 10 июня 2020 года в Москве ожидается местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, усиление ветра 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало при возможности не использовать личный транспорт, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве российских регионов в июне средняя температура будет держаться на уровне нормы. При этом на европейской территории страны, по его словам, месяц начнется с «настоящей арктической свежести».