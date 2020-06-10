Лукашенко поручил «прошерстить» бизнесменов из-за увольнений людей

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать системные проверки компаний и выяснить причины увольнения сотрудников. Об этом он заявил на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает БелТА.

«Что меня возмущает особенно — в Минске, других городах частные компании увольняют людей», — сказал Лукашенко. Он добавил, что ранее уже просил не увольнять люде из-за пандемии.

«Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека», — сказал глава государства. Лукашенко поручил также поручил «прошерстить этих пузатых буржуев».

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