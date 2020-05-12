Лукашенко посоветовал белорусам пережить эпидемию на нелюбимой работе

Пережить время эпидемии человек может, устроившись на пусть и не очень нравящуюся работу, заявил Александр Лукашенко. По его словам, для этого в республике достаточно вакансий

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / BelTA / AP)

В Белоруссии достаточно вакансий, чтобы найти работу и пережить эпидемию коронавируса. Об этом на совещании по мерам социальной поддержки граждан заявил президент республики Александр Лукашенко. Отчет о встрече опубликован на сайте президента Белоруссии.

«Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке», — сказал Лукашенко и заметил, что если человек потерял работу, то вакансий достаточно. «И это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им», — считает президент.



Лукашенко заявил, что все вопросы поддержки граждан будут решать местные власти: «Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего губернаторам, — пояснил президент. — Они разберутся, кого поддерживать». Лукашенко высказал мнение, что «поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится». «Нужно и самим искать работу», — подчеркнул он.

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В то же время есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания «Белавиа». В подобной ситуации поддержку должно оказывать государство, отметил Лукашенко.

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