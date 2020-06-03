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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Mark Evans / Getty Images
Фото: Mark Evans / Getty Images

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение о ветре продлится до 21:00 3 июня. Желтый уровень опасности из-за сильного дождя сохранится в Москве и области с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня.

Накануне о сильных дождях и грозе в Москве 3 июня предупредили в столичном главке МЧС. Согласно прогнозу Росгидромета, порывы ветра в этот день могут достигать 15 м/с. В ведомстве рекомендовали соблюдать скоростной режим на дорогах и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

МЧС предупредило москвичей о сильных дождях и грозе
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Потепление придет в столичный регион в четверг, 4 июня, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, погода изменится в четверг во второй половине дня. Воздух в этот день может прогреться уже до плюс 20–22 градусов, уточнил он.

Теги: погода, Москва
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