ВЦИОМ изучил уровень поддержки поправок в Конституцию сторонниками партий
Наибольший уровень поддержки поправок в Конституцию зафиксировали среди сторонников «Единой России», за поправки выступают 83% электората партии. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте центра.
Среди сторонников «Справедливой России» поддержать поправки планируют 65%, показал опрос. В электорате ЛДПР доля выступающих за поправки составляет 54%.
Наименее всего поправки одобряют сторонники КПРФ, следует из исследования. Голосовать «за» планируют 43% опрошенных, «против» — 39%.
8 июня лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что партия не поддерживает поправки к Конституции. «Мы будем голосовать против и призываем всех членов партии, наших союзников и тех, кто за нас голосует, услышать наши предложения», — сказал он.