ВЦИОМ изучил уровень поддержки поправок в Конституцию сторонниками партий

По его словам, сейчас «пытаются в срочном порядке пропихнуть изменения», но никакого «нормального диалога» в ходе обсуждения поправок не было. В связи с этим партия предлагает продолжать работу над изменениями в Основной закон.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Гражданам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене предусмотрено два варианта ответа: за и против.

Опрос проводился 2 июня текущего года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Эксперты центра проводили телефонное интервью по случайной выборке из полного списка зарегистрированных в России телефонных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.