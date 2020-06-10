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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ изучил уровень поддержки поправок в Конституцию сторонниками партий

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Наибольший уровень поддержки поправок в Конституцию зафиксировали среди сторонников «Единой России», за поправки выступают 83% электората партии. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого опубликованы на сайте центра.

Среди сторонников «Справедливой России» поддержать поправки планируют 65%, показал опрос. В электорате ЛДПР доля выступающих за поправки составляет 54%.

Наименее всего поправки одобряют сторонники КПРФ, следует из исследования. Голосовать «за» планируют 43% опрошенных, «против» — 39%.

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8 июня лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что партия не поддерживает поправки к Конституции. «Мы будем голосовать против и призываем всех членов партии, наших союзников и тех, кто за нас голосует, услышать наши предложения», — сказал он.

По его словам, сейчас «пытаются в срочном порядке пропихнуть изменения», но никакого «нормального диалога» в ходе обсуждения поправок не было. В связи с этим партия предлагает продолжать работу над изменениями в Основной закон.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Гражданам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». В бюллетене предусмотрено два варианта ответа: за и против.

Опрос проводился 2 июня текущего года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Эксперты центра проводили телефонное интервью по случайной выборке из полного списка зарегистрированных в России телефонных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги: поправки, Конституция, голосование
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