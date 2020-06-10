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Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35 (Фото: Global Look Press)

На новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, сообщил в беседе с «РИА Новости» летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов. При этом есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах, указал он.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить», — сказал Селиванов. Однако практические испытания этих вооружений пока не готов начать разработчик, пояснил он.

Сейчас испытательные полеты МиГ-35 продолжаются, рассказал Селиванов. По его словам, при обнаружении какого-либо недостатка в ходе испытаний сегодня не нужно «переделывать весь самолет». Для этого достаточно «перепрошить» программу, которая отвечает за тот или иной узел или агрегат, уточнил летчик-испытатель. «Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо», — отметил он.

Разработчик раскрыл технические характеристики истребителя МиГ-35
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Новейший российский истребитель МиГ-35 впервые показали на авиасалоне МАКС-2017. Самолет представляет собой модернизированную версию МиГ-29к.

Серийное производство МиГ-35 началось в России в августе прошлого года. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных и неподвижных наземных целей, его максимальная скорость достигает 2100 км/ч, максимальная дальность полета — 3 тыс. км, а максимальная взлетная масса — 24,5 тыс. кг.

Среди преимуществ нового истребителя в самолетостроительной корпорации «МиГ» назвали то, что он может применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейшие корректируемые бомбы. Кроме того, в полете он может выполнять роль танкера.

Теги: МиГ-35, истребитель
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