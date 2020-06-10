В Москве парковки будут бесплатными 12 и 13 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В честь Дня России парковки в Москве будут бесплатными в пятницу, 12 июня, и в субботу, 13 июня. Об этом сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства», — говорится в сообщении. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном, платном режиме, уточнили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе рекомендовали не совершать «необязательных поездок», а также не собираться большими компаниями несмотря на праздник и выходной день.

Накануне, 9 июня, в Москве перестал действовать введенный из-за эпидемии коронавируса режим цифровых пропусков для передвижения на общественном и личном транспорте. Кроме того, с 9 июня отменили обязательный режим самоизоляции для всех жителей.