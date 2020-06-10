Диетолог сообщила об опасностях при выборе клубники

В наступившем летнем сезоне потребителям нужно особо тщательно подходить к выбору клубники. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян, передает радио Sputnik.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса у фермеров в этом году есть проблемы со сбором урожая и перевозкой ягоды. Подмосковной клубники будет меньше из-за дождливой и холодной весны.

При выборе ягоды, в первую очередь, нужно обращать внимание на ее окраску. «Чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов. При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены», — рассказала Арзуманян, отметив, что иногда фермеры искусственно насыщают клубнику цветом с помощью удобрений.

Кроме того, запах ягоды должен ощущаться издалека. Больше всего о ее качестве может сказать плодоножка — она должна быть зеленого цвета. Белая полоска на ней свидетельствует об обработке химикатами.