Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных

При покупке кондитерских изделий необходимо внимательно читать этикетку и обращать внимание на их упаковку. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности. Такие ингредиенты как меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы свидетельствуют о том, что для продления срока хранения производитель заменил натуральные компоненты на искусственные, которые могут негативно воздействовать на здоровье, говорится в сообщении.

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