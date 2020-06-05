Роспотребнадзор дал советы по выбору черешни

Покупать черешню следует только в тех местах, где проводится регулярный контроль качества, приобретать ягоды на стихийных рынках или с рук не стоит. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, контролирующая лаборатория есть почти на всех крупных рынках. При покупке черешни покупатели имеют право требовать информация о месте ее произрастания и соответствующие документы.

При выборе черешни нужно знать, что свежие ягоды отличаются гладкой блестящей кожицей, плотностью и упругостью. Мягкая ягода с матовой поверхностью, скорее всего, сорвана уже давно.

В ведомстве также посоветовали обратить внимание на наличие плодоножки — при ее отсутствии в ягоде образуется отверстие, через которые внутрь попадают грязь и микробы.