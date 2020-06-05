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Роспотребнадзор дал советы по выбору черешни

Покупать черешню следует только в тех местах, где проводится регулярный контроль качества, приобретать ягоды на стихийных рынках или с рук не стоит. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, контролирующая лаборатория есть почти на всех крупных рынках. При покупке черешни покупатели имеют право требовать информация о месте ее произрастания и соответствующие документы. 

При выборе черешни нужно знать, что свежие ягоды отличаются гладкой блестящей кожицей, плотностью и упругостью. Мягкая ягода с матовой поверхностью, скорее всего, сорвана уже давно.

В ведомстве также посоветовали обратить внимание на наличие плодоножки — при ее отсутствии в ягоде образуется отверстие, через которые внутрь попадают грязь и микробы.

Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Общество
Фото: Sascha Steinach / Global Look Press

«Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору тортов и пирожных. Выбирая сладости, покупателям следует внимательно читать этикетку и проверять упаковку. Наличие среди ингредиентов меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов говорит о том, что для консервации продукта производитель заменил натуральные компоненты.

В Роспотребнадзоре посоветовали покупать кондитерские изделия местных предприятий — на их транспортировку тратится меньше времени, а значит производителям не нужно искусственно увеличивать сроки годности.

Теги: Роспотребнадзор, ягоды
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