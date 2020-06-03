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Пандемия коронавируса ,  
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Израильский врач объяснил ненадобность медицинских масок на улице

Ношение медицинских масок на улице не имеет смысла, потому что коронавирус не может перемещаться по воздуху. Об этом сообщил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме профессор Давид Лурье, передает «РИА Новости».

По его словам, маски действительно защищают от передачи инфекции. «Это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными», — рассказал Лурье. На улице, в парке, в спортивном зале, когда вокруг никого нет, вирус «сам не напрыгнет». Поэтому в медицинской маске нет практического смысла.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Врач напомнил, что коронавирус передается от человека к человеку при длительном контакте на расстоянии менее двух метров, совместном проведении времени в закрытом помещении.

«Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его (коронавирус — РБК) не принесет», — отметил Лурье.

При этом он не считает, что длительное ношение маски может привести к проблемам со здоровьем. В качестве примера врач привел некоторые страны Азии, особенно Японию, где распространена культура ношения медицинских масок.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что медицинские маски не будут нужны россиянам во время пляжного отдыха.

Однако отдыхающим на пляжах, которые не связаны между собой семейными отношениями, следует соблюдать социальную дистанцию.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: коронавирус, врач, медицинские маски
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