Израильский врач объяснил ненадобность медицинских масок на улице
Ношение медицинских масок на улице не имеет смысла, потому что коронавирус не может перемещаться по воздуху. Об этом сообщил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме профессор Давид Лурье, передает «РИА Новости».
По его словам, маски действительно защищают от передачи инфекции. «Это актуально, когда есть близкий контакт — в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными», — рассказал Лурье. На улице, в парке, в спортивном зале, когда вокруг никого нет, вирус «сам не напрыгнет». Поэтому в медицинской маске нет практического смысла.
Врач напомнил, что коронавирус передается от человека к человеку при длительном контакте на расстоянии менее двух метров, совместном проведении времени в закрытом помещении.
«Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его (коронавирус — РБК) не принесет», — отметил Лурье.