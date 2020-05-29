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Ozon зафиксировал рост спроса на пледы и подушки

У россиян за прошедшую весну вырос спрос на покупку предметов декора и мебели. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Ozon. Компания проанализировала около 1,5 млн заказов и 2 млн поисковых запросов.

В среднем в мае пользователи Ozon потратили на новую мебель 3304 руб. (+12,5% к февралю), а на декор — 960 руб. (+15% к февралю).

Продажи декоративных подушек в мае выросли на 91% (здесь и далее — относительно «средних показателей в период стабильного спроса в 2019» году, говорится в сообщении), а пледов — на 136% к тому же периоду. Продажи кресел выросли в мае на 106%, причем чаще всего выбирают нестандартные цвета — бирюзовый, горчичный, оливковый; а при покупке диванов, наоборот, предпочитают модели в спокойных тонах, говорится в сообщении.

Продажи компьютерных столов в мае выросли на 220%, а компьютерных кресел — на 377%.

Продажи кухонных столов выросли в мае на 252%, а табуреток и кухонных стульев на 33%. Продажи кухонного текстиля выросли в мае на 35%; чаще всего покупают скатерти, салфетки, прихватки и полотенца. Продажи посуды выросли в мае на 38%, — чаще всего покупают наборы на 4-8 персон, — продажи детской посуды выросли на 39%.

Также выросли продажи подушек и покрывал — на 113% и 84%. Продажи детской мебели увеличились на 63%.

Теги: Ozon
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