Количество умерших от COVID-19 в России превысило 6 тыс. человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Число летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России составило 6142 человека, за последние сутки от болезни в стране умер 171 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего в стране выявлено 485 253 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах, за последние сутки их число увеличилось на 8 595.

Почти половина всех летальных случаев от COVID-19 были зафиксированы в Москве — 3029.

Выздоровели после заражения за последние сутки в России 11 709 человек, всего за время эпидемии выздоровели 242 397 человек.