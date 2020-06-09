Пандемия коронавируса , 09 июн, 10:41
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Количество умерших от COVID-19 в России превысило 6 тыс. человек
Число летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России составило 6142 человека, за последние сутки от болезни в стране умер 171 человек, сообщает оперативный штаб.
Всего в стране выявлено 485 253 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах, за последние сутки их число увеличилось на 8 595.
Почти половина всех летальных случаев от COVID-19 были зафиксированы в Москве — 3029.
Выздоровели после заражения за последние сутки в России 11 709 человек, всего за время эпидемии выздоровели 242 397 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом