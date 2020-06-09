Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Социальный мониторинг» продолжает работать и, видимо, еще будет работать как инструмент для контроля за теми, кто находится в острой фазе и болеет COVID», — сказал он.
По словам Немерюка, приложение будет действовать, чтобы заболевшие не выходили на улицу и не заражали других москвичей.
Мобильное приложение «Социальный мониторинг» обязаны устанавливать все люди, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, но болезнь они переносят на домашней самоизоляции.