Град в Петербурге повредил три автомобиля

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

«Семь участков дорог подтоплены, бригады водоканала работают успешно, сейчас все очаги подтопления локализованы. На месте работают сотрудники, для того чтобы посмотреть, не забилась ли ливневая канализация», — добавил он.

Литовка также отметил, что сотрудники МЧС выезжали по сообщениям о падении двух деревьев. «По нашим данным, никто не пострадал. Мы живем в Санкт-Петербурге, и ветер, который достигает 15–18 м/с, не является для нас новостью, мы всегда готовы и постоянно информируем граждан о неблагоприятных погодных явлениях», — сказал представитель ведомства.