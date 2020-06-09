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Град в Петербурге повредил три автомобиля

Фото: treugolnik_spb / Instagram Фото: Выборг ВКонтакте / Vk Фото: Выборг ВКонтакте / Vk Фото: Любовь Николаева / Vk Фото: Выборг ВКонтакте / Vk Фото: Любовь Николаева / Vk
Фото: treugolnik_spb / Instagram

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.

«Семь участков дорог подтоплены, бригады водоканала работают успешно, сейчас все очаги подтопления локализованы. На месте работают сотрудники, для того чтобы посмотреть, не забилась ли ливневая канализация», — добавил он.

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Фото: Администрация города Благовещенска

Литовка также отметил, что сотрудники МЧС выезжали по сообщениям о падении двух деревьев. «По нашим данным, никто не пострадал. Мы живем в Санкт-Петербурге, и ветер, который достигает 15–18 м/с, не является для нас новостью, мы всегда готовы и постоянно информируем граждан о неблагоприятных погодных явлениях», — сказал представитель ведомства.

В конце мая в Подмосковье прошли сильные дожди, в результате чего было затоплено около 100 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. В большей степени пострадали Красногорск и Истра, где подъем уровня воды достигал 30 см.

 

Теги: град, ГУ МЧС, автомобиль, новости
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