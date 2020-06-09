В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя

Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков, что составляет 90% от нормы для июня, говорится в сообщении.

«В целях проведения аварийно-восстановительных работ в Благовещенске введен режим ЧС», — сообщили в администрации. Из-за ливня в городе произошло частичное подтопление участков дорог на девяти перекрестках. Кроме того, на четырех подстанциях временно отключалось энергоснабжение, указали в пресс-службе.

По состоянию на 9:00 по местному времени(03:00 мск) диспетчеры получили уже 259 заявок на откачку воды, говорится в сообщении. В частности, подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, а также дворовые территории двух школ и трех детских садов.

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