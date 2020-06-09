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Суд на Кубани вынес приговор полицейским за принуждение девушки к сексу

Анапский городской суд вынес решения по уголовному делу в отношении двух полицейских по делу о принуждении к действиям сексуального характера 17-летней волейболистки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Суд назначил им окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на сроки два и четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Слушания по делу прошли в закрытом режиме, один из обвиняемых признал свою вину и возместил потерпевшей моральный вред, что стало смягчающим обстоятельством, другой вину не признал.

Дело в отношении полицейских завели по ч. 2 ст. 133 (понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней); ч. 1 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства).

В сентябре по этому делу от должностей освободили четырех сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППС), начальника ОМВД по Анапе и его заместителя.

Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу
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Инцидент произошел ночью 26 августа 2019 года на пляже Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по волейболу. Полицейские обнаружили на пляже 17-летнюю спортсменку и совершеннолетнего парня. Как писала газета «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник, в этот момент молодые люди занимались сексом.

По данным следствия, полицейские принудили девушку к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности. Она вынуждена была согласиться с требованиями полицейских.

Теги: Анапа, Краснодарский края, суд
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