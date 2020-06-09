Суд на Кубани вынес приговор полицейским за принуждение девушки к сексу

Анапский городской суд вынес решения по уголовному делу в отношении двух полицейских по делу о принуждении к действиям сексуального характера 17-летней волейболистки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Суд назначил им окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на сроки два и четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении», — говорится в сообщении.

Слушания по делу прошли в закрытом режиме, один из обвиняемых признал свою вину и возместил потерпевшей моральный вред, что стало смягчающим обстоятельством, другой вину не признал.

Дело в отношении полицейских завели по ч. 2 ст. 133 (понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней); ч. 1 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства).

В сентябре по этому делу от должностей освободили четырех сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППС), начальника ОМВД по Анапе и его заместителя.