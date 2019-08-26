Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу

Против полицейских в Анапе открыли дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе следователи возбудили уголовное дело против двух полицейских, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции нашли на пляже Витязево 17-летнюю девушку и совершеннолетнего парня. Газета «Коммерсантъ-Кубань» отмечает, что в этот момент молодые люди занимались сексом.

По данным следствия, правоохранители принудили несовершеннолетнюю к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности. Отмечается, что девушка в результате согласилась с требованиями полицейских.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).