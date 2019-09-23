На Кубани за принуждение волейболистки к сексу наказали 11 полицейских

В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В частности, от должностей освободили четырех сотрудников патрульно-постовой службы полиции (ППС), начальника ОМВД по Анапе и его заместителя. Помимо этого дисциплинарные наказания были применены к начальникам полицейских, замешанных в инциденте. Строгое наказание также получили два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по краю.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 августа, на пляже Витязево под Анапой, где проходил финал чемпионата России по волейболу. Сотрудники полиции обнаружили на пляже 17-летнюю девушку, приехавшую из Московской области на соревнования, и совершеннолетнего парня. Как писала газета «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник, в этот момент молодые люди занимались сексом.

По данным следствия, правоохранители принудили несовершеннолетнюю девушку к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности. В результате девушка была вынуждена согласиться с требованиями полицейских, отмечали следователи. По данному факту управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

После инцидента главное управление МВД по Краснодарскому краю организовало внутреннюю проверку, а также решило уволить сотрудников полиции «по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД».