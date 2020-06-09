Роспотребнадзор дал советы по оформлению микрозаймов в период пандемии

В период пандемии коронавирусной инфекции заемщикам нужно тщательно проверять кредиторов, а также следует избегать организаций, которые предлагают выдать микрозаймы в короткие сроки, «не отходя от кассы». Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Проверять микрофинансовые организации нужно в государственном реестре на сайте Банка России или в специальном электронном справочнике.

Следует также избегать мест, где выдать кредит заемщику хотят как можно скорее. По закону при обращении за кредитом заемщики имеют право ознакомиться с условиями договора в течение пяти дней, напомнили в ведомстве. «За это время у вас есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, посоветоваться с близкими», — говорится в рекомендациях.

Оформление микрозайма под залог жилья запрещено законом, напомнили в Роспотребнадзоре. При оформлении договора с залогом другого имущества заемщик рискует потерять, если не сможет вносить платежи по кредиту вовремя, поясняют специалисты.

Также в ведомстве рекомендовали избегать дополнительных услуг и внимательно читать индивидуальные условия займа, убедившись, что в них нет страховых, юридических, консультационных, медицинских или иных услуг, не связанных с оформлением кредита.

Общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней и платы за дополнительные услуги не может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза, если заемщики оформили микрозайм после 1 января 2020 года.