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В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе

Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Возможность отдыха за границей для россиян «неотвратимо приближается». Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью радио Sputnik.

«Отмечу, что отдых в зарубежных странах медленно, но неотвратимо приближается», — сказала Ломидзе. По ее словам, пока непонятно, в какие сроки будут открываться границы для выезда россиян за рубеж. «Но ясно, что пока речь идет в основном о нетуристических целях, о поездках с любыми целями, кроме отдыха», — отметила Ломидзе.

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Ранее Минтранс сообщил, что перед возобновлением полетов за рубеж авиакомпаниям нужно наладить авиаперевозки внутри страны и восстановить внутренний туризм. При этом в ведомстве отмечали, что называть дату возобновления полетов российских перевозчиков за рубеж пока рано.

Ранее источник РБК в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору с 15 июля частично запустить международное авиасообщение. По словам собеседника РБК, Росавиация предложит первыми открыть полеты в некоторые страны Европы, Китай и Южную Корею. По данным «Интерфакса», вначале полеты откроются в страны ЕАЭС и СНГ. При этом решение о возобновлении сообщения со странами будет зависеть и от их согласия на прием рейсов из России.

Россия прекратила международное авиасообщение с конца марта на фоне распространения коронавируса.
 

Теги: коронавирус, COVID-19, авиасоообщение
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