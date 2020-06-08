В АТОР заявили о «неотвратимо приближающемся» зарубежном отдыхе

Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Возможность отдыха за границей для россиян «неотвратимо приближается». Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью радио Sputnik.

«Отмечу, что отдых в зарубежных странах медленно, но неотвратимо приближается», — сказала Ломидзе. По ее словам, пока непонятно, в какие сроки будут открываться границы для выезда россиян за рубеж. «Но ясно, что пока речь идет в основном о нетуристических целях, о поездках с любыми целями, кроме отдыха», — отметила Ломидзе.

Ранее Минтранс сообщил, что перед возобновлением полетов за рубеж авиакомпаниям нужно наладить авиаперевозки внутри страны и восстановить внутренний туризм. При этом в ведомстве отмечали, что называть дату возобновления полетов российских перевозчиков за рубеж пока рано.

Ранее источник РБК в одной из крупных авиакомпаний сообщил, что Росавиация планирует предложить Роспотребнадзору с 15 июля частично запустить международное авиасообщение. По словам собеседника РБК, Росавиация предложит первыми открыть полеты в некоторые страны Европы, Китай и Южную Корею. По данным «Интерфакса», вначале полеты откроются в страны ЕАЭС и СНГ. При этом решение о возобновлении сообщения со странами будет зависеть и от их согласия на прием рейсов из России.