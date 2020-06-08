В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов

Фото: m69 / Zuma / Global Look Press

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

«Площадь загрязнения, по уточненным данным, составила 30 кв. м», — говорится в сообщении.

Разлив произошел из-за разгерметизации скважины, передавало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. В пресс-службе ГУ МЧС агентству заявили, что скважину удалось закрыть и остановить утечку.

Источники агентств в экстренных службах указывали, что месторождение принадлежит ООО «Компания Полярное сияние».

РБК направил запрос в ООО «Компания Полярное сияние», правительство региона и обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС.