Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году Экономика, 19:22 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 19:15 Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы Спорт, 19:15 Главные события в российском футболе за время карантина Спорт, 19:11 В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ Общество, 19:02 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:01 Более 100 постояльцев дома престарелых под Воронежем заразились COVID-19 Общество, 18:59 Эксперт усомнился в точном измерении глубины Марианской впадины при СССР Общество, 18:58 Городской совет Миннеаполиса предложил расформировать местную полицию Политика, 18:53 Серия А утвердила план на случай повторной остановки турнира Спорт, 18:50 Запашный и Никулин рассказали о подготовке к открытию цирков Общество, 18:45 Власти решили поменять Градостроительный кодекс после ЧП в Норильске Общество, 18:44 Аналитики Wells Fargo предсказали рост стоимости Microsoft до $2 трлн Quote, 18:40 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 18:40
Общество ,  
0 

Эксперт усомнился в точном измерении глубины Марианской впадины при СССР

Марианская впадина
Марианская впадина (Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Измерение глубины Марианской впадины с борта советского научно-исследовательского судна «Витязь», в результате которого та была определена в 11 022 м, могло быть неточным. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) — руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов.

По его словам, о неточности измерений, сделанных в 1957 году, может свидетельствовать результат погружения в Марианскую впадину современного глубоководного беспилотника «Витязь», проведенного 8 мая 2020 года.

«В том районе, где мы опустились, именно в этой точке, в прошлом веке замерило глубину одноименное судно Академии наук СССР «Витязь». Нашим аппаратом была зафиксирована глубина 10 028 м, а судно времен СССР зафиксировало глубину 11 022 м. Это говорит о том, что есть информация к размышлению: то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

В ФПИ раскрыли детали рекордного погружения на дно Марианской впадины
Технологии и медиа
Фото: Архив ФПИ

Зафиксированная «Витязем» глубина 10 028 м почти на километр меньше ранее фиксировавшихся глубин в районе 10,9 км, что может свидетельствовать о том, что Марианская впадина — не самое глубокое место в Мировом океане. Однако, по словам Денисова, говорить об этом рано.

«Марианская впадина длиной до полутора тысяч километров, шириной 5 км. Поэтому еще предстоит уточнить, в самую ли глубокую точку проходило погружение», — отметил Денисов.

Опрошенные РБК эксперты усомнились в том, что данные нового измерения глубины свидетельствуют о неточности ранее проведенных.

«Это просто несерьезно с точки зрения океанологии. Где они погружались, в каких координатах? Здесь широкие аналогии есть: в 1957 году советский аппарат проводил крупномасштабные съемки, тяжелую, рутинную работу. Не зря же говорят, что дно океана изучено хуже, чем обратная сторона Луны. В этом заложен глубокий смысл. Это тяжелая, серьезная работа, все эти погружения, изучения дна, проходов — это очень планомерно и долго должно происходить. Я очень сильно сомневаюсь, что при погружении аппарата ставилась такая задача. Я вообще общался с ФПИ и не слышал, что они пытались обнаружить какую-то глубокую точку. Задача была в том, чтобы испытать аппарат. Конечно же, никакая глубина не изменилась, они просто опустились, проверили координаты. Чтобы в 1957 году обнаружить самую глубокую точку, была проведена очень серьезная подготовительная, экспедиционная работа. Поэтому я бы здесь, во-первых, не сравнивал с той экспедицией», — рассказал РБК заместитель директора института океанологии РАН Андрей Соков.

«Просто не нашли точку, они опустили на 10 200, и это не значит, что в километре или двух, рядом нет 11. То же самое было на Байкале, когда «Мир» не нашел самую глубокую точку. Они опустили в одной точке и все. Впадина — это некое трехмерное образование, в котором есть ширина, глубина и длина, а они сделали наблюдение в одной точке. Если бы туда десять судов с эхолотами пришли и подробную съемку сделали — тогда одно дело, а когда один аппарат — это другое», — сказал РБК декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов.

Теги: Тихий океан
Материалы по теме
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Технологии и медиа
В ФПИ раскрыли детали рекордного погружения на дно Марианской впадины
Технологии и медиа
Минобороны заказало батискаф для работ в Марианской впадине
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter