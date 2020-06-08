Эксперт усомнился в точном измерении глубины Марианской впадины при СССР

Марианская впадина (Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press)

Измерение глубины Марианской впадины с борта советского научно-исследовательского судна «Витязь», в результате которого та была определена в 11 022 м, могло быть неточным. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) — руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов.

По его словам, о неточности измерений, сделанных в 1957 году, может свидетельствовать результат погружения в Марианскую впадину современного глубоководного беспилотника «Витязь», проведенного 8 мая 2020 года.

«В том районе, где мы опустились, именно в этой точке, в прошлом веке замерило глубину одноименное судно Академии наук СССР «Витязь». Нашим аппаратом была зафиксирована глубина 10 028 м, а судно времен СССР зафиксировало глубину 11 022 м. Это говорит о том, что есть информация к размышлению: то ли предыдущий «Витязь» некорректно замерил глубину, то ли поменялось само дно. Все это подлежит осмыслению и анализу», — сказал Денисов.

Зафиксированная «Витязем» глубина 10 028 м почти на километр меньше ранее фиксировавшихся глубин в районе 10,9 км, что может свидетельствовать о том, что Марианская впадина — не самое глубокое место в Мировом океане. Однако, по словам Денисова, говорить об этом рано.