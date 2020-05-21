В Бурятии завели дело после нападения иностранца на медсестер обсерватора

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения иностранца на медсестер в обсерваторе в Бурятии. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, 16 мая в Бурятию прибыл 30-летний иностранный гражданин. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями его поместили под медицинское наблюдение в обсерватор Детской республиканской клинической больницы, расположенный в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии.

Через два дня иностранец стал выражать недовольство из-за вынужденного пребывания в обсерваторе. Он сначала угрожал медицинскому персоналу, а зачем начал кидать камни в сторону двух медсестер.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и усмирили мужчину. После этого его перевели в обсерватор на базе одной из гостиниц в Улан-Удэ.

Следствие возбудило против иностранца уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство). Сейчас выясняются детали происшествия.