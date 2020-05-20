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В Бурятии усилят охрану обсерватора после жалоб на агрессивных пациентов

Фото: drkb_03 / Instagram
Фото: drkb_03 / Instagram

В обсерваторе, расположенном в поселке Сотниково в Бурятии, усилили охрану после жалоб персонала на агрессивных пациентов, сообщили РБК в оперативном штабе республики по борьбе с коронавирусом. В обсерваторах установлены тревожные кнопки, и группы быстрого реагирования будут по вызову медперсонала прибывать в медицинское учреждение.

«По инциденту, произошедшему 18 мая в обсерваторе поселка Сотниково, информация оперативно передана в органы внутренних дел. После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства», — добавили в оперштабе.

20 мая в Instagram Детской республиканской клинической больницы № 3, в одном из отделений которой расположен обсерватор, появилось видео с двумя женщинами в защитных костюмах, которые рассказывают, что на них напали пациенты, прибывшие из Китая.

«Во время нашей смены пациенты... начали на нас налетать, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть», — сообщила одна из них.

По словам другой медсестры, им пришлось убегать от агрессивного пациента по лесу в защитных костюмах.

В сообщении на странице больницы уточняется, что пациенты прибыли в обсерватор 16 мая и жаловались на условия содержания, вели себя агрессивно, ломали больничное имущество. Работники обсерватора обращались в полицию. Однако, по данным медучреждения, сотрудники правоохранительных органов ограничились «составлением протокола дистанционно». В итоге 18 мая недовольных пациентов транспортировали на скорой помощи в обсерватор Республиканского наркологического диспансера.

По состоянию на 20 мая в Бурятии зафиксировано 1042 случая коронавирусной инфекции.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Бурятия, больница, нападение на врачей, коронавирус, карантин, пандемия
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