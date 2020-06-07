Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Алексей Панин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее «Комсомольская правда» написала, что Панин якобы устроил скандал на похоронах Кокшенова, из-за чего его попросили уйти. По данным газеты, Панин сделал замечание в адрес покойного, а также «много ругался матом».

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса», — отреагировал Панин. «Они пишут такую [ерунду], которую я не знаю как прокомментировать», — сказал актер.

Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. На протяжении карьеры он сыграл роли более чем в ста советских и российских фильмах, в том числе в картинах «Звезда пленительного счастья» и «Гараж», а также снял более десяти фильмов в качестве режиссера. В 2002 году артисту присвоили звание народного артиста России, а в 2007 году наградили орденом Дружбы.