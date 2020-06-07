В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

Михаил Кокшенов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Москве прошла церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. Об этом сообщил актер Алексей Панин, передает «РИА Новости».

По словам Панина, прощание состоялось в ритуальном зале Митинского крематория. Он отметил, что церемония была немноголюдной. Помимо близких родственников и друзей проститься с Кокшеновым пришел заслуженный артист РСФСР Борис Токарев.

Как ранее сообщила поэтесса Любовь Воропаева, урну с прахом Кокшенова похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мать, бабушка и другие родственники актера.

Кокшенов скончался вечером 4 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни, о его смерти стало известно на следующий день. Он снялся более чем в ста советских и российских фильмах, в том числе в картинах «Адъютант его превосходительства», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж». В качестве режиссера он снял более десяти фильмов, в том числе трилогию «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет».



В 2002 году Кокшенову было присвоено звание народного артиста России, а в 2007 году его наградили орденом Дружбы.