МЧС предупредило москвичей о грозе

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В ближайшие часы и до 21:00 мск в Москве ожидается гроза, ветер и кратковременный дождь, сообщает главное управление МЧС по городу.

В ГУ МЧС порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Если поездка необходима, то нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По прогнозам, при грозе усилится ветер, порывы будут достигать12–17 м/с. В связи с этим в ведомстве посоветовали не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не укрываться под деревьями. Автомобиль следует припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России ожидается лето с переменчивой погодой, когда жара будет чередоваться с холодом и дождями. По его словам, это обусловлено нестандартным движением воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север.