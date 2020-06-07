Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
Глава Ferrari назвал Феттеля достойным стать частью команды Mercedes Спорт, 15:33 Президент UFC разъяснил ситуацию с контрактом Джона Джонса Спорт, 15:21 МЧС предупредило москвичей о грозе Общество, 15:17 СМИ узнали об интересе «Химок» ко второму номеру драфта НБА Спорт, 15:05 «Курс биткоина упадет до $6200». Что мешает росту цены монеты Крипто, 14:55 Как Россия вышла на второе место среди автомобильных рынков Европы РБК и Авито Авто, 14:53 Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля Общество, 14:52 В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым Общество, 14:44 На Васильевском острове в Петербурге пропал свет после пожара Общество, 14:28 СМИ узнали о переезде Скрипалей из Великобритании Общество, 14:22 Минпросвещения допустило очные вступительные в спортивных колледжах Общество, 14:01 Новости недели: 5G и WiFi 6, кибербезопасность и мир без труда Индустрия 4.0, 14:00  Потерял $2,6 млрд и попал в тюрьму: медная афера трейдера Ясуо Хаманаки Quote, 13:51 Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года Экономика, 13:43
Новости без коронавируса ,  
0 

МЧС предупредило москвичей о грозе

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В ближайшие часы и до 21:00 мск в Москве ожидается гроза, ветер и кратковременный дождь, сообщает главное управление МЧС по городу.

В ГУ МЧС порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Если поездка необходима, то нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По прогнозам, при грозе усилится ветер, порывы будут достигать12–17 м/с. В связи с этим в ведомстве посоветовали не подходить близко к рекламным щитам и шатким конструкциям, а также не укрываться под деревьями. Автомобиль следует припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России ожидается лето с переменчивой погодой, когда жара будет чередоваться с холодом и дождями. По его словам, это обусловлено нестандартным движением воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север.

Теги: ГУ МЧС Москвы, Москва, погода, гроза
Материалы по теме
Синоптики пообещали россиянам «капризное лето»
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и граде в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter