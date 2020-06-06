Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Михаил Кокшенов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актера Михаила Кокшенова похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

Воропаева написала, что прощание с Кокшеновым пройдет 7 июня в 10:30 мск в ритуальном зале Митинского крематория. «Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя», — сообщила она. По ее словам, там похоронены мать, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Актер скончался вечером 4 июня на 84-м году жизни.

Кокшенов снялся более чем в 100 советских и российских фильмах, в том числе в картинах «Адъютант его превосходительства», «Звезда пленительного счастья», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Спортлото-82». В качестве режиссера он снял трилогию «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счет» и еще более десяти фильмов.



В 2002 году Кокшенову было присвоено звание народного артиста России, а в 2007 году его наградили орденом Дружбы.