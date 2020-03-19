Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в 2019 году

Город Анадырь на Чукотке (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Самая высокая номинальная среднемесячная заработная плата в России в 2019 году зафиксирована на Чукотке, свидетельствуют данные Росстата. Она составляет 106,8 тыс. руб. в месяц.

Следом за Чукоткой идет Ямало-Ненецкий автономный округ с номинальной среднемесячной зарплатой в 100,4 тыс. руб. На третьем месте — Москва, со средней номинальной зарплатой в 94 тыс. руб. в месяц.

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