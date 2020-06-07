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Путин поздравил экс-канцлера Австрии Шюсселя с юбилеем

Вольфганг Шюссель
Вольфганг Шюссель (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего федерального канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя. Текст телеграммы опубликовал в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Тепло вспоминаю наши встречи, содержательные беседы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго», — говорится в поздравлении российского лидера.

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Путин отметил, что в России Шюсселя знают как «принципиального сторонника укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества» между двумя государствами. Он также указал, что за время своей работы экс-канцлер снискал высокий авторитет как в Австрии, так и за рубежом.

Вольфганг Шюссель занимал пост федерального канцлера Австрии с 2000 по 2007 год. С января по июль 2006 года он также был председателем Европейского совета. В июне 2019 года Шюссель вошел в совет директоров ЛУКОЙЛа.

Теги: поздравление, Владимир Путин, Шюссель, Австрия
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