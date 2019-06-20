Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров ЛУКОЙЛа

Акционеры ЛУКОЙЛа на годовом собрании избрали новый состав совета директоров. В него вошли бывший замминистра финансов Сергей Шаталов и экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель. Об этом сообщается на сайте компании.

Собрание акционеров избрало совет директоров в следующем составе: глава компании Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, президент TTG Global Тоби Гати, председатель совета директоров РИТЭК Валерий Грайфер, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов, председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс, президент ООО «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин, вице-президент ЛУКОЙЛа по стратегическому развитию Леонид Федун и член наблюдательного Совета LUKOIL International Любовь Хоба.

Кроме того, на годовом собрании было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 155 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, учитывая выплаченные ранее промежуточные дивиденды, суммарный их доход составит 250 руб. на одну акцию, что на 16% больше показателя 2017 года.