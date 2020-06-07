Товарооборот между Россией и Китаем упал на 4,3%

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев этого года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.

По данным ведомства, экспорт из Китая в Россию сократился на 7,3%, до $16,95 млрд. Импорт российских товаров в КНР также снизился: на 2,1%, до $23,95 млрд.

В мае товарооборот между двумя странами составил $7,37 млрд. Экспорт китайских товаров в Россию достиг $3,81 млрд, а импорт российских в Китай — $3,56 млрд.

В целом общий объем внешней торговли Китая за пять месяцев 2020 года сократился до $1,65 трлн, то есть на 8% в годовом выражении.