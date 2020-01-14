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Экономика ,  
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Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2019 года выросл на 3,4% и составил $110,75 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Экспорт в Россию увеличился на 3,6% и достиг показателя в $49,7 млрд. Россиийская сторона поставила в Китай товаров на $61,05 млрд. Отмечается, что только в декабре совокупный показатель экспорта и импорта товаров между Россией и Китаем превысил $10 млрд.

Как пишет агентство, товарооборот между КНР и США на фоне торговой войны между этими странами снизился на 14,6%. Он составил $541,22 млрд, причем  $418,5 млрд составил из Китая в Америку.

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что товарооборот с Китаем на уровне $200 млрд является абсолютно реальной задачей.

Глава государства отмечал, что страны превышают планы по экспорту и импорту и ставят себе новые задачи в торговой сфере. Также Путин сообщил, что Москва и Пекин работают над несколькими крупными совместными проектами в космической, ядерной и авиационной отраслях.

Теги: Китай, Россия, США, торговля
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