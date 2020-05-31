В Челябинской области отменили карантин для гостей из Москвы и Петербурга

Челябинск (Фото: Андрей Попов / РИА Новости)

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Челябинскую область из Москвы и Санкт-Петербурга отменен. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер 31 мая, передает Ura.ru.

«С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин», — заявил губернатор.

Решение об отмене карантина было принято после того, как в столичном регионе и Петербурге улучшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в Челябинской области в последние дни не регистрировались завозные случаи распространения коронавируса.

По данным правительства региона, к 31 мая в Челябинской области подтверждены 3018 случаев заражения коронавирусом. За сутки эта цифра выросла на 140 человек. Из больниц за последние 24 часа выписались 65 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 1323 человек.