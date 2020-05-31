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В Челябинской области отменили карантин для гостей из Москвы и Петербурга

Челябинск
Челябинск (Фото: Андрей Попов / РИА Новости)

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Челябинскую область из Москвы и Санкт-Петербурга отменен. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер 31 мая, передает Ura.ru.

«С сегодняшнего дня гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин», — заявил губернатор.

Решение об отмене карантина было принято после того, как в столичном регионе и Петербурге улучшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в Челябинской области в последние дни не регистрировались завозные случаи распространения коронавируса.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным правительства региона, к 31 мая в Челябинской области подтверждены 3018 случаев заражения коронавирусом. За сутки эта цифра выросла на 140 человек. Из больниц за последние 24 часа выписались 65 пациентов, общее количество выздоровевших достигло 1323 человек.

За сутки в регионе умерли два человека: причиной смерти 35-летнего пациента стала непосредственно пневмония, вызванная COVID-19. 63-летняя женщина скончалась от обострения хронических болезней почек и сердца на фоне коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Челябинская область, карантин, коронавирус
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