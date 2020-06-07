Докутор Комаровский дал совет для переболевших COVID-19

Переболевший коронавирусной инфекцией человек все равно должен соблюдать меры эпидемиологической безопасности, так как может заразить другого. Об этом в Instagram написал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, переболевшие COVID-19 люди не должны рисковать здоровьем других, так как могут «взяться за дверную ручку, получить «в руку» коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его».

Комаровский заявил, что не следует везде ходить и хвататься за все подряд. «Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — добавил врач.

Он также сообщил, что после спада эпидемии лаборатории разгрузятся, и у каждого жителя будет возможность сдать тест на антитела к коронавирусу, чтобы определить: перенес он уже болезнь или нет.