Малышева назвала долю бессимптомных носителей коронавируса

Как минимум у половины носителей коронавируса нет никаких симтомов болезней. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева сообщила в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины», — написала Малышева.

В ответе под другим комментарием по поводу целесообразности ношения медицинских масок, телеведущая напомнила, что масочный режим нацелен, в первую очередь, именно на бессимптомных больных.

«Если они без маски, они могут быть опасны для групп риска. А так как мы все здоровы, то предполагается, что мы все можем быть бессимптомными носителями. Вот нас и попросили носить маски», — написала Малышева.