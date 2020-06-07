Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
В Белом доме заявили о доверии Трампа к главе Пентагона Эсперу Политика, 04:09 Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля Общество, 04:08 Малышева назвала долю бессимптомных носителей коронавируса Общество, 03:48 В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими Общество, 03:32 Гидрметцентр назвал дату первой волны тепла в Москве Общество, 02:49 Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Общество, 02:29 Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты Общество, 02:24 Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации в Гонконге Политика, 01:55 Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова Общество, 01:39 Фармкомпания назвала сроки появления препарата от COVID-19 в больницах Общество, 01:15 Бывший капитан баскетбольного ЦСКА объяснил уход из команды Спорт, 00:59 Маск назвал бессмысленными уголовные сроки за продажу марихуаны в США Общество, 00:58 Синоптики пообещали россиянам «капризное» лето Общество, 00:53 Захарова пообещала «зеркальный ответ» Чехии за высылку дипломатов Политика, 00:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

Малышева назвала долю бессимптомных носителей коронавируса

Как минимум у половины носителей коронавируса нет никаких симтомов болезней. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева сообщила в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

«Бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины», — написала Малышева.

В ответе под другим комментарием по поводу целесообразности ношения медицинских масок, телеведущая напомнила, что масочный режим нацелен, в первую очередь, именно на бессимптомных больных.

Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Общество
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

«Если они без маски, они могут быть опасны для групп риска. А так как мы все здоровы, то предполагается, что мы все можем быть бессимптомными носителями. Вот нас и попросили носить маски», — написала Малышева.

С 1 июня в Москве действует усиленный масочный режим, при котором средства индивидуальной защиты необходимо надевать при любом выходе на улицу — не только в магазины, но и во время прогулок или занятий спортом.

Израильский врач профессор Давид Лурье заявлял, что ношение масок на улице не имеет смысла, так как коронавирус передается лишь при близком контакте с человеком.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
i
20
0
40
0
60
0
80
0
100
0
Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Елена Малышева, медицинские маски
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках
Общество
Роспотребнадзор разрешил снять маску для показа паспорта на голосовании
Политика
Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter