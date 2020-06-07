В Белом доме заявили о доверии Трампа к главе Пентагона Эсперу

Глава Пентагона Марк Эспер по-прежнему пользуется доверием президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает CNN.

«Президент Трамп остается уверенным в министре Эспере», — сказала Макинэни. Она добавила, что глава военного ведомства сыграл значимую роль в обеспечении безопасности на улицах во время протестов.

Ранее 1 июня Трамп направил дополнительные федеральные силы на подавление беспорядков, вспыхнувших в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Как сообщает CNN, в среду Эспер на встрече с президентом выступил против использования военных для разгона протестных акций. По мнению главы Пентагона, войска необходимо использовать в качестве правоохранительных органов в самых крайних случаях.