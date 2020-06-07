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Протесты в США ,  
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В Белом доме заявили о доверии Трампа к главе Пентагона Эсперу

Глава Пентагона Марк Эспер по-прежнему пользуется доверием президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает CNN.

«Президент Трамп остается уверенным в министре Эспере», — сказала Макинэни. Она добавила, что глава военного ведомства сыграл значимую роль в обеспечении безопасности на улицах во время протестов.

Ранее 1 июня Трамп направил дополнительные федеральные силы на подавление беспорядков, вспыхнувших в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Беспорядки в городах США. Главное
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Как сообщает CNN, в среду Эспер на встрече с президентом выступил против использования военных для разгона протестных акций. По мнению главы Пентагона, войска необходимо использовать в качестве правоохранительных органов в самых крайних случаях.

На брифинге в Пентагоне Эспер заявил, что США «сейчас не находятся в одной из таких ситуаций».

Смерть Флойда после задержания полицией вызвала волну массовых протестов и беспорядков по всем Соединенным Штатам. Во многих городах они переросли в грабежи, мародерство и столкновение с правоохранительными органами.

Теги: Дональд Трамп, Пентагон, США
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